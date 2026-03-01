Tous à l’eau pour Mars Bleu ! Rue Ambroise Croizat Scaër

Tous à l’eau pour Mars Bleu !

Rue Ambroise Croizat Piscine Aquapaq Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 17:00:00

fin : 2026-03-27 22:00:00

Date(s) :

2026-03-27

À l’occasion de Mars Bleu, mois national de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal, la CPTS du Pays de Quimperlé organise un événement sportif et convivial dans les deux piscines Aquapaq du territoire Scaër et Quimperlé.

Entrée gratuite pour tous

De 17h à 22h, l’accès aux bassins est entièrement gratuit, afin d’encourager chacun à venir bouger, nager, se faire du bien… tout en soutenant une cause essentielle.

Objectif faire des longueurs en bleu

Petits et grands sont invités à réaliser des longueurs, à leur rythme, seul, en famille ou entre amis. L’idée se mobiliser ensemble, montrer que l’activité physique est un allié santé, et rappeler l’importance du dépistage.

Stand de sensibilisation

Sur place, un stand d’information permettra d’échanger autour

– du dépistage du cancer colorectal,

– des modalités du test,

– des facteurs de prévention.

Présence d’une nutritionniste

Une nutritionniste sera également présente pour répondre aux questions, partager des conseils pratiques et rappeler le rôle clé de l’alimentation dans la prévention.

Un événement simultané

Les deux piscines Aquapaq du territoire se mobilisent en même temps, créant un élan collectif et visible à l’échelle du Pays de Quimperlé. .

Rue Ambroise Croizat Piscine Aquapaq Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 7 45 10 12 69

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English : Tous à l’eau pour Mars Bleu !

L’événement Tous à l’eau pour Mars Bleu ! Scaër a été mis à jour le 2026-03-16 par OT QUIMPERLE LES RIAS