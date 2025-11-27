TOUS A L’OPERA : LA TRAVIATA de Giuseppe Verdi Carré Sam Boulogne-sur-Mer

TOUS A L’OPERA : LA TRAVIATA de Giuseppe Verdi Jeudi 27 novembre, 19h00 Carré Sam Pas-de-Calais

Gratuit – Réservation conseillée – A la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny au 03.21.87.37.15 – Durée 3h avec 2 entractes – Tapas et apéritif offerts – A p. de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-27T19:00:00 – 2025-11-27T22:00:00

« Tous à l’opéra ! » propose pour la 1ère fois la projection sur grand écran, dans la salle de spectacles, d’une captation d’opéra.

Ce soir, il s’agit de La Traviata donnée en 2019 à l’Opéra National de Paris avec Pretty Yende et Benjamin Bernheim, dans une version mise en scène par Simon Stone, connu pour réinscrire les œuvres dans notre quotidien – version qui sera présentée à nouveau en 2026 à l’Opéra Bastille.

Cette adaptation de la Traviata est donc résolument moderne puisque l’héroïne y campe une diva des réseaux sociaux qui monnaye son image à coups de selfies.

Ne manquez pas cette soirée incroyable, vous y serez accueillis par le comédien Jérôme Guerville qui vous réserve quelques surprises lors de l’accueil du public et des entractes !

INFOS ET BILLETTERIE :

Billetterie en ligne

Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel : 03.21.87.37.15

Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Carré Sam Place d'Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

MUSÉE NUMÉRIQUE // PROJECTION OPERA – Mise en scène Simon Stone – Avec Pretty Yende et Benjamin Bernheim – Et avec Jérôme Guerville en maître de cérémonie