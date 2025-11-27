Tous à l’Opera LA TRAVIATA de Giuseppe Verdi Saison Culturelle Carré Sam Boulogne-sur-Mer

place d’Argentine Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-27

2025-11-27

MUSEE NUMERIQUE // PROJECTION OPERA

– Mise en scène Simon Stone Avec Pretty Yende et Benjamin Bernheim Et avec Jérôme Guerville en maître de cérémonie

Tous à l’opéra ! propose pour la 1ère fois la projection sur grand écran, dans la salle de spectacles, d’une captation d’opéra.

Ce soir, il s’agit de La Traviata donnée en 2019 à l’Opéra National de Paris avec Pretty Yende et Benjamin Bernheim, dans une version mise en scène par Simon Stone, connu pour réinscrire les œuvres dans notre quotidien version qui sera présentée à nouveau en 2026 à l’Opéra Bastille.

Il s’agit donc d’une version moderne dans laquelle l’héroïne campe une diva des réseaux sociaux qui monnaye son image à coups de selfies.

Ne manquez pas cette soirée incroyable, avec animations et apéritif et tapas offerts lors des entractes !

RESERVATION CONSEILLEE

A LA BOUTIQUE BILLETTERIE DU THEATRE MONSIGNY

rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel 03.21.87.37.15

Juillet et août ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

De septembre à juin Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h .

place d’Argentine Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 37 15

