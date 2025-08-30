Tous à Pied Vaurias (après-midi et soirée récréative) Jardin public de Pied Vaurias Valréas

Jardin public de Pied Vaurias 76, avenue Maréchal Foch Valréas Vaucluse

Début : Samedi 2025-08-30 14:00:00

fin : 2025-08-30 21:00:00

2025-08-30

La fête familiale par excellence dans le cadre champêtre du parc de Pied Vaurias activités ludiques et sportives, jeux de kermesse et animations pour les enfants dans une ambiance récréative pour le plus grand plaisir des petits et des grands !

Jardin public de Pied Vaurias 76, avenue Maréchal Foch Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 20 evenements@mairie-valreas.fr

English :

The ultimate family celebration in the rural setting of Pied Vaurias Park: fun and sporting activities, fairground games and children’s entertainment in a fun atmosphere for young and old alike!

German :

Das Familienfest par excellence in der ländlichen Umgebung des Parks von Pied Vaurias: Spiel- und Sportaktivitäten, Kirmes-Spiele und Animationen für Kinder in einer erholsamen Atmosphäre, zur Freude von Groß und Klein!

Italiano :

Il festival per famiglie per eccellenza nella cornice rurale del Parco Pied Vaurias: attività ludiche e sportive, giochi da fiera e intrattenimento per bambini in un’atmosfera divertente per grandi e piccini!

Espanol :

La fiesta familiar por excelencia en el entorno rural del Parque de Pied Vaurias: actividades lúdicas y deportivas, juegos de feria y animación infantil en un ambiente divertido para grandes y pequeños

