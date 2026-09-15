Tous à plumes ! Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Villeneuve-d’Ascq

Tous à plumes !

1 Place de l’hôtel de ville Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:00:00

fin : 2027-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-04 2026-10-07 2026-10-10 2026-10-11 2026-10-14 2026-10-17 2026-10-18 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22 2026-10-23 2026-10-24 2026-10-25 2026-10-27 2026-10-28 2026-10-29 2026-10-30 2026-10-31 2026-11-01

« Tous à plumes ! » invite à découvrir l’incroyable diversité des oiseaux, ces voisins fascinants qui peuplent tous nos paysages. Admirés pour leurs chants, leurs couleurs et leur capacité à voler, ils restent pourtant souvent méconnus.

Aujourd’hui, de nombreuses espèces sont menacées par les activités humaines : destruction des habitats, pollution, disparition des insectes ou dérèglement climatique. Face à ce constat, l’exposition sensibilise à la protection des oiseaux et de leurs milieux.

À travers une immersion sensorielle, auditive, tactile et visuelle, les visiteurs sont invités à observer, écouter et ressentir la richesse de notre avifaune, à s’émerveiller devant sa beauté et à prendre conscience de la nécessité de la préserver.

Il est grand temps de nous mettre tous à plumes !

Tout public

« Tous à plumes ! » invite à découvrir l’incroyable diversité des oiseaux, ces voisins fascinants qui peuplent tous nos paysages. Admirés pour leurs chants, leurs couleurs et leur capacité à voler, ils restent pourtant souvent méconnus.

Aujourd’hui, de nombreuses espèces sont menacées par les activités humaines : destruction des habitats, pollution, disparition des insectes ou dérèglement climatique. Face à ce constat, l’exposition sensibilise à la protection des oiseaux et de leurs milieux.

À travers une immersion sensorielle, auditive, tactile et visuelle, les visiteurs sont invités à observer, écouter et ressentir la richesse de notre avifaune, à s’émerveiller devant sa beauté et à prendre conscience de la nécessité de la préserver.

Il est grand temps de nous mettre tous à plumes !

Tout public .

1 Place de l’hôtel de ville Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 59 73 96 00 accueil-forumdessciences@lenord.fr

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English :

%AB All %E0 Birds! %BB invites you to discover the incredible diversity of birds, those fascinating neighbors that inhabit all our landscapes. Admired for their songs, their colors, and their ability to fly, they nevertheless often remain misunderstood.

Today, many species are threatened by human activities: habitat destruction, pollution, the disappearance of insects, and climate change. In light of this, the exhibition raises awareness about the protection of birds and their habitats.

Through a sensory immersion—auditory, tactile, and visual—visitors are invited to observe, listen to, and experience the richness of our birdlife, marvel at its beauty, and become aware of the need to preserve it.

It’s high time we all got our feathers in order!

For all ages

L’événement Tous à plumes ! Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-09-05 par Hauts-de-France Tourisme