TOUS À VÉLO 2025 Mairie Torreilles

TOUS À VÉLO 2025

Mairie 1 Avenue de la Méditerranée Torreilles Pyrénées-Orientales

Début : 2025-09-20 10:20:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Que vous soyez cycliste du dimanche ou amateur de kilomètres, on vous attend nombreux pour partager ce beau moment ensemble !

Un évènement sportif et festif à l’occasion de la Semaine européenne de la Mobilité !

English :

Whether you’re a Sunday cyclist or a mileage enthusiast, we look forward to seeing you there to share this great moment together!

A sporting and festive event to mark European Mobility Week!

German :

Ob Sie nun ein Sonntagsradler oder ein Liebhaber von Kilometern sind, wir erwarten Sie zahlreich, um diesen schönen Moment gemeinsam zu teilen!

Ein sportliches und festliches Ereignis anlässlich der Europäischen Mobilitätswoche!

Italiano :

Che siate ciclisti della domenica o appassionati del chilometraggio, vi aspettiamo per condividere insieme questo grande momento!

Un evento sportivo e festoso per celebrare la Settimana europea della mobilità!

Espanol :

Tanto si es usted un ciclista dominguero como un entusiasta del kilometraje, ¡esperamos verle allí para compartir juntos este gran momento!

Un acontecimiento deportivo y festivo para celebrar la Semana Europea de la Movilidad

