Tous à vélo à Châteauroux, Hôtel de ville, Déols

Tous à vélo à Châteauroux Mercredi 6 mai, 12h00 Hôtel de ville Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T12:00:00+02:00 – 2026-05-06T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-06T12:00:00+02:00 – 2026-05-06T19:30:00+02:00

Hôtel de ville 1 place de la République Châteauroux Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire

Programme d’animations autour du vélo tout au long du mois de mai, en partenariat avec plusieurs acteurs du territoire