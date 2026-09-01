Tous à vélo • A la découverte du Patrimoine Fertésien La Ferté-Saint-Aubin
dimanche 20 septembre 2026 · La Ferté-Saint-Aubin
Informations pratiques
La Ferté-Saint-Aubin
Tous à vélo • A la découverte du Patrimoine Fertésien
Place du Charles De Gaulle La Ferté-Saint-Aubin Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
À l’occasion de la semaine européenne de la mobilités et des Journées du Patrimoine, la municipalité vous invite à participer à une balade à vélo le dimanche 20 septembre.
Rendez-vous à 9h30 au parking de la Mairie pour une excursion d’environ 8 kilomètres avec des arrêts commentés pour découvrir l’
À l’occasion de la semaine européenne de la mobilités et des Journées du Patrimoine, la municipalité vous invite à participer à une balade à vélo le dimanche 20 septembre.
Rendez-vous à 9h30 au parking de la Mairie pour une excursion d’environ 8 kilomètres avec des arrêts commentés pour découvrir l’histoire des lieux emblématiques du patrimoine fertésien. .
Place du Charles De Gaulle La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 64 83 81 environnement@lafertésaintaubin.fr
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English :
%C0 To celebrate European Mobility Week and Heritage Days, the municipality invites you to join a bike ride on Sunday, September 20.
Meet at 9:30 a.m. at the City Hall parking lot for an approximately 8-kilometer ride with guided stops to explore the
L’événement Tous à vélo • A la découverte du Patrimoine Fertésien La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-09-10 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN
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