TOUS À VÉLO !

Maison Cantonnière Capestang Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Tous à Vélo Lancement de la location de vélos à l’Office de Tourisme du Canal du Midi au Saint-Chinian point d’accueil de Capestang

Tous à Vélo Lancement de la location de vélos à l’Office de Tourisme du Canal du Midi au Saint-Chinian point d’accueil de Capestang

Une journée dédiée au vélo.

Test gratuit de vélos (sur réservation)

Essayez un vélo mécanique ou à assistance électrique pendant 2 heures. (entre 9h et 12h)

Toute la journée, l’équipe de l’Office de Tourisme vous accueille pour

• Découvrir les itinéraires vélo du territoire de la Communauté de communes Sud-Hérault

• Obtenir des conseils d’itinéraires pour le vélo du quotidien

• Vous informer sur la voie verte, les parcours Gravel et le site VTT-FFC

Animations de la journée

8h45 10h15 Atelier mécanique Diagnostic vélo gratuit

10h30 11h30 et ou 11h45 12h45 Cours de vélo-école Apprendre ou reprendre confiance à vélo avec un moniteur-guide diplômé. Enfants et adultes vélo mécanique ou VAE. Venez avec votre vélo (réservation obligatoire).

14h 15h Atelier mécanique Les bases de l’entretien d’un vélo

15h30 17h30 Sortie vélo encadrée Parcours reliant une voie verte sécurisée à un centre-bourg. Sensibilisation aux bons comportements en circulation positionnement sur la chaussée, gestion des intersections, partage de la route.

Informations et réservations des créneaux Office de tourisme du canal du midi au St Chinian .

Maison Cantonnière Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 37 85 29

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English :

Tous à Vélo ? Bike hire launched at the Canal du Midi Tourist Office in Saint-Chinian ? Capestang reception point

L’événement TOUS À VÉLO ! Capestang a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN