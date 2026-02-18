Tous à vélo

Place des Gâtes Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 09:30:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Le vendredi 1er mai 2026, la ville de Châteaugiron, le Conseil Municipal des Jeunes et les partenaires locaux (Modovélo, Ossé Sport Nature, le Collectif Eco citoyen, le Club Cycliste de Châteaugiron) vous invitent à une journée dédiée aux mobilités douces. Que vous soyez cycliste du dimanche ou pro du pédalier, rejoignez l’évènement pour une aventure conviviale !

Au programme de la matinée

Dès 9h30 Course d’orientation

Départ Place des Gâtes pour une boucle de 5,5 km. En équipe (avec au moins un adulte), parcourez la ville et résolvez des énigmes cachées pour franchir la ligne d’arrivée !

Les animations à ne pas manquer

L’Autorecyclab Pédalez pour la planète ! Transformez des bouchons en paillettes de plastique grâce à la force de vos jambes, puis créez vos propres objets avec une presse chauffante.

Étape gourmande Parce qu’après l’effort, le réconfort est mérité !

Inscription conseillée en amont.

Le port du casque est vivement recommandé pour tous et obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans.

Le détail complet de la programmation arrive très vite… restez connectés ! .

Place des Gâtes Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 84 41 79 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Tous à vélo Châteaugiron a été mis à jour le 2026-02-18 par OT CHATEAUGIRON