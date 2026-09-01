TOUS À VÉLO, FAMILIAL, FESTIF À ESTAGEL Estagel
samedi 19 septembre 2026 · Estagel
Informations pratiques
Estagel
TOUS À VÉLO, FAMILIAL, FESTIF À ESTAGEL
6 Avenue du Docteur Torreilles Estagel Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:40:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
L’occasion de bouger ensemble, en douceur et dans la bonne humeur ! Départ 9h40 de la Mairie
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6 Avenue du Docteur Torreilles Estagel 66310 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
A chance to get moving together, at a gentle pace and in good spirits! Departure at 9:40 a.m. from City Hall
L’événement TOUS À VÉLO, FAMILIAL, FESTIF À ESTAGEL Estagel a été mis à jour le 2026-09-09 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME