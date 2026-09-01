Informations pratiques

Montner

TOUS À VÉLO, FAMILIAL, FESTIF À MONTNER

Rue de la Mairie Montner Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:35:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

L’occasion de bouger ensemble, en douceur et dans la bonne humeur ! Départ 9h35 de la Mairie

.

Rue de la Mairie Montner 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A chance to get moving together, at a gentle pace and in good spirits! We’ll leave at 9:35 a.m. from City Hall

L’événement TOUS À VÉLO, FAMILIAL, FESTIF À MONTNER Montner a été mis à jour le 2026-09-09 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME