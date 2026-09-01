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TOUS À VÉLO, FAMILIAL, FESTIF À MONTNER Montner

samedi 19 septembre 2026 · Montner

TOUS À VÉLO, FAMILIAL, FESTIF À MONTNER Montner

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:35:00
Adresse
Rue de la Mairie
Ville
66720 Montner
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Montner

TOUS À VÉLO, FAMILIAL, FESTIF À MONTNER

Rue de la Mairie Montner Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:35:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

L’occasion de bouger ensemble, en douceur et dans la bonne humeur ! Départ 9h35 de la Mairie
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Rue de la Mairie Montner 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

A chance to get moving together, at a gentle pace and in good spirits! We’ll leave at 9:35 a.m. from City Hall

L’événement TOUS À VÉLO, FAMILIAL, FESTIF À MONTNER Montner a été mis à jour le 2026-09-09 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME