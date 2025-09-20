TOUS À VELO, FAMILIAL, FESTIF Baho

Place du 8 Mai Baho Pyrénées-Orientales

Partez en direction de Bompas à la découverte de nos pistes cyclables et faites du vélo votre moyen de locomotion. Rendez-vous à 10H30 devant la Mairie.

Place du 8 Mai Baho 66540 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 92 20 61

English :

Head for Bompas to discover our cycle paths and make cycling your means of transport. Meet at 10:30 a.m. in front of the town hall.

German :

Machen Sie sich auf den Weg nach Bompas, um unsere Radwege zu entdecken und das Fahrrad zu Ihrem Fortbewegungsmittel zu machen. Treffpunkt: 10:30 Uhr vor dem Rathaus.

Italiano :

Partite in direzione di Bompas per scoprire le nostre piste ciclabili e fare della bicicletta il vostro mezzo di trasporto. Appuntamento alle 10.30 davanti al municipio.

Espanol :

Salga en dirección a Bompas para descubrir nuestros carriles bici y hacer de la bicicleta su medio de transporte. Cita a las 10.30 h delante del ayuntamiento.

L’événement TOUS À VELO, FAMILIAL, FESTIF Baho a été mis à jour le 2025-09-16 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME