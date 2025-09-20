TOUS À VÉLO, FAMILIAL, FESTIF Canet-en-Roussillon
TOUS À VÉLO, FAMILIAL, FESTIF
Place Saint-Jacques Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Début : 2025-09-20 10:30:00
fin : 2025-09-20 15:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Une fête conviviale, familiale et entièrement gratuite, à l’occasion de la Semaine européenne de la Mobilité !
Place Saint-Jacques Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
A free, family-friendly celebration to mark European Mobility Week!
German :
Ein geselliges, familienfreundliches und völlig kostenloses Fest anlässlich der Europäischen Mobilitätswoche!
Italiano :
Una celebrazione gratuita e adatta alle famiglie per celebrare la Settimana europea della mobilità!
Espanol :
Celebración familiar y gratuita con motivo de la Semana Europea de la Movilidad
