TOUS À VÉLO, FAMILIAL, FESTIF Canet-en-Roussillon samedi 20 septembre 2025.

Place Saint-Jacques Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-20 15:00:00

2025-09-20

Une fête conviviale, familiale et entièrement gratuite, à l’occasion de la Semaine européenne de la Mobilité !

Place Saint-Jacques Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

A free, family-friendly celebration to mark European Mobility Week!

German :

Ein geselliges, familienfreundliches und völlig kostenloses Fest anlässlich der Europäischen Mobilitätswoche!

Italiano :

Una celebrazione gratuita e adatta alle famiglie per celebrare la Settimana europea della mobilità!

Espanol :

Celebración familiar y gratuita con motivo de la Semana Europea de la Movilidad

