TOUS À VELO, FAMILIAL, FESTIF Cassagnes samedi 20 septembre 2025.

TOUS À VELO, FAMILIAL, FESTIF

Chemin d’Estagel Cassagnes Pyrénées-Orientales

Début : 2025-09-20 09:50:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Partez en direction de Bompas à la découverte de nos pistes cyclables et faites du vélo votre moyen de locomotion. Rendez-vous à 09H50 de la Mairie.

Chemin d’Estagel Cassagnes 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 17 53

English :

Set off towards Bompas to discover our cycle paths and make cycling your means of transport. Meet at 09.50 am at the Town Hall.

German :

Machen Sie sich auf den Weg nach Bompas, um unsere Radwege zu entdecken und das Fahrrad zu Ihrem Fortbewegungsmittel zu machen. Treffpunkt: 09:50 Uhr am Rathaus.

Italiano :

Partite in direzione di Bompas per scoprire le nostre piste ciclabili e fare della bicicletta il vostro mezzo di trasporto. Appuntamento alle 9.50 alla Mairie.

Espanol :

Salga en dirección a Bompas para descubrir nuestros carriles bici y hacer de la bicicleta su medio de transporte. Cita a las 9:50 en la Mairie.

