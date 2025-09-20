TOUS À VELO, FAMILIAL, FESTIF Le Soler

TOUS À VELO, FAMILIAL, FESTIF Le Soler samedi 20 septembre 2025.

TOUS À VELO, FAMILIAL, FESTIF

RD39 Route de Pézilla Le Soler Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:20:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Préparez vos casques et graissez vos chaînes, l’édition 2025 de Tous à Vélo arrive à grands coups de pédales !

.

RD39 Route de Pézilla Le Soler 66270 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 92 10 12

English :

Get your helmets ready and grease your chains: the 2025 edition of Tous à Vélo is just around the corner!

German :

Bereiten Sie Ihre Helme vor und schmieren Sie Ihre Ketten, denn die Ausgabe 2025 von Tous à Vélo kommt mit großen Pedaltritten!

Italiano :

Preparate i caschi e ingrassate le catene, perché l’edizione 2025 di Tous à Vélo è alle porte!

Espanol :

Preparad los cascos y engrasad las cadenas, porque la edición 2025 de Tous à Vélo está a la vuelta de la esquina

L’événement TOUS À VELO, FAMILIAL, FESTIF Le Soler a été mis à jour le 2025-09-10 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME