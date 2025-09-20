TOUS À VELO, FAMILIAL, FESTIF Opoul-Périllos
TOUS À VELO, FAMILIAL, FESTIF Opoul-Périllos samedi 20 septembre 2025.
22 Avenue Pierre Estirac Opoul-Périllos Pyrénées-Orientales
09:35:00
Partez en direction de Bompas à la découverte de nos pistes cyclables et faites du vélo votre moyen de locomotion. Rendez-vous à 9H35 à la Mairie.
22 Avenue Pierre Estirac Opoul-Périllos 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 50 22
English :
Head for Bompas to discover our cycle paths and make cycling your means of transport. Meet at 9.35 am at the town hall.
German :
Machen Sie sich auf den Weg nach Bompas, um unsere Radwege zu entdecken und das Fahrrad zu Ihrem Fortbewegungsmittel zu machen. Treffpunkt ist um 9:35 Uhr am Rathaus.
Italiano :
Partite in direzione di Bompas per scoprire le nostre piste ciclabili e fare della bicicletta il vostro mezzo di trasporto. Appuntamento alle 9.35 presso il Municipio.
Espanol :
Salga en dirección a Bompas para descubrir nuestros carriles bici y hacer de la bicicleta su medio de transporte. Cita a las 9.35 h en el Ayuntamiento.
