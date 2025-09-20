TOUS À VELO, FAMILIAL, FESTIF Pollestres

Place de l’Europe Pollestres Pyrénées-Orientales

Rendez-vous à 10H, devant la mairie, place de l’Europe. Le départ sera à 10h15. Inscriptions obligatoire.

Place de l’Europe Pollestres 66450 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 54 51 11

English :

Meet at 10am in front of the town hall, Place de l’Europe. Departure at 10:15. Registration required.

German :

Treffpunkt: 10 Uhr vor dem Rathaus, Place de l’Europe. Die Abfahrt wird um 10:15 Uhr sein. Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Ritrovo alle 10 davanti al municipio, Place de l’Europe. Partenza alle 10.15. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Encuentro a las 10.00 horas frente al ayuntamiento, Place de l’Europe. Salida a las 10.15 h. Inscripción obligatoria.

