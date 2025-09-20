TOUS À VELO, FAMILIAL, FESTIF Saint-Féliu-d’Avall

114 Avenue du Canigou Saint-Féliu-d’Avall Pyrénées-Orientales

Début : 2025-09-20 09:45:00

Partez en direction de Bompas à la découverte de nos pistes cyclables et faites du vélo votre moyen de locomotion. Rendez-vous à 09H45 de la Mairie.

114 Avenue du Canigou Saint-Féliu-d'Avall 66170 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

Set off towards Bompas to discover our cycle paths and make cycling your means of transport. Meet at 09.45 am at the Town Hall.

German :

Machen Sie sich auf den Weg nach Bompas, um unsere Radwege zu entdecken und das Fahrrad zu Ihrem Fortbewegungsmittel zu machen. Treffpunkt: 09:45 Uhr am Rathaus.

Italiano :

Partite in direzione di Bompas per scoprire le nostre piste ciclabili e fare della bicicletta il vostro mezzo di trasporto. Appuntamento alle 09:45 alla Mairie.

Espanol :

Salga en dirección a Bompas para descubrir nuestros carriles bici y hacer de la bicicleta su medio de transporte. Encuentro a las 09:45 en la Mairie.

