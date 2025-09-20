TOUS À VELO, FAMILIAL, FESTIF Saint-Féliu-d’Avall

TOUS À VELO, FAMILIAL, FESTIF Saint-Féliu-d’Avall samedi 20 septembre 2025.

114 Avenue du Canigou Saint-Féliu-d’Avall Pyrénées-Orientales

Début : 2025-09-20 09:45:00
2025-09-20

Rendez-vous à 9h45 à la Mairie de Saint Féliu d’Avall. Prévoir pique-nique tiré du sac.
Meet at 9:45 am at the Mairie de Saint Féliu d’Avall. Bring your own picnic.

Treffpunkt um 9:45 Uhr am Rathaus von Saint Féliu d’Avall. Picknick aus dem Rucksack mitbringen.

Ritrovo alle 9.45 presso la Mairie de Saint Féliu d’Avall. Portare il pranzo al sacco.

Encuentro a las 9.45 h en la Mairie de Saint Féliu d’Avall. Llevar almuerzo para llevar.

