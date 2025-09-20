TOUS À VELO, FAMILIAL, FESTIF Saint-Féliu-d’Avall
114 Avenue du Canigou Saint-Féliu-d’Avall Pyrénées-Orientales
Début : 2025-09-20 09:45:00
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Rendez-vous à 9h45 à la Mairie de Saint Féliu d’Avall. Prévoir pique-nique tiré du sac.
114 Avenue du Canigou Saint-Féliu-d’Avall 66170 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 57 80 12
English :
Meet at 9:45 am at the Mairie de Saint Féliu d’Avall. Bring your own picnic.
German :
Treffpunkt um 9:45 Uhr am Rathaus von Saint Féliu d’Avall. Picknick aus dem Rucksack mitbringen.
Italiano :
Ritrovo alle 9.45 presso la Mairie de Saint Féliu d’Avall. Portare il pranzo al sacco.
Espanol :
Encuentro a las 9.45 h en la Mairie de Saint Féliu d’Avall. Llevar almuerzo para llevar.
