TOUS À VELO, FAMILIAL, FESTIF Saint-Laurent-de-la-Salanque

TOUS À VELO, FAMILIAL, FESTIF

Rue du Souvenir Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales

Début : 2025-09-20 10:15:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Partez en direction de Bompas à la découverte de nos pistes cyclables et faites du vélo votre moyen de locomotion. Rendez-vous à 10H15.

Rue du Souvenir Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 00 30

English :

Head for Bompas to discover our cycle paths and make cycling your means of transport. Meet at 10.15 a.m.

German :

Machen Sie sich auf den Weg nach Bompas, um unsere Radwege zu entdecken und das Fahrrad zu Ihrem Fortbewegungsmittel zu machen. Treffpunkt: 10:15 Uhr.

Italiano :

Partite in direzione di Bompas per scoprire le nostre piste ciclabili e fare della bicicletta il vostro mezzo di trasporto. Appuntamento alle 10.15.

Espanol :

Salga en dirección a Bompas para descubrir nuestros carriles bici y hacer de la bicicleta su medio de transporte. Encuentro a las 10h15.

