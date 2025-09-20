TOUS À VELO, FAMILIAL, FESTIF Saint-Laurent-de-la-Salanque
TOUS À VELO, FAMILIAL, FESTIF
Rue du Souvenir Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:15:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Partez en direction de Bompas à la découverte de nos pistes cyclables et faites du vélo votre moyen de locomotion. Rendez-vous à 10H15.
Rue du Souvenir Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 00 30
English :
Head for Bompas to discover our cycle paths and make cycling your means of transport. Meet at 10.15 a.m.
German :
Machen Sie sich auf den Weg nach Bompas, um unsere Radwege zu entdecken und das Fahrrad zu Ihrem Fortbewegungsmittel zu machen. Treffpunkt: 10:15 Uhr.
Italiano :
Partite in direzione di Bompas per scoprire le nostre piste ciclabili e fare della bicicletta il vostro mezzo di trasporto. Appuntamento alle 10.15.
Espanol :
Salga en dirección a Bompas para descubrir nuestros carriles bici y hacer de la bicicleta su medio de transporte. Encuentro a las 10h15.
