TOUS À VÉLO, FAMILIAL, FESTIF Tautavel

TOUS À VÉLO, FAMILIAL, FESTIF Tautavel samedi 20 septembre 2025.

TOUS À VÉLO, FAMILIAL, FESTIF

Place de la République Tautavel Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 08:15:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

‍♂️ Tous à vélo ! Samedi 20 septembre 2025

Départ à 8h15 devant la mairie de Tautavel (Place de la République) pour rejoindre le Parc des Sports de Bompas et profiter d’une Vélodyssée festive.

Animations gratuites, stands, Food trucks et bourse aux vélos sur place . Inscription obligatoire!

.

Place de la République Tautavel 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

???? Everyone on a bike! Saturday, September 20, 2025

Departure at 8:15 a.m. from in front of Tautavel town hall (Place de la République) to the Parc des Sports in Bompas for a festive Vélodyssée.

Free entertainment, stands, food trucks and bike market on site. Registration required!

German :

???? Alle auf dem Fahrrad!? Samstag, 20. September 2025

Abfahrt um 8.15 Uhr vor dem Rathaus von Tautavel (Place de la République), um zum Sportpark von Bompas zu gelangen und eine festliche Vélodyssée zu genießen.

Kostenlose Animationen, Stände, Foodtrucks und Fahrradbörse vor Ort. Anmeldung erforderlich!

Italiano :

???? Tutti in bicicletta! Sabato 20 settembre 2025

Partenza alle 8.15 dal municipio di Tautavel (Place de la République) verso il Parc des Sports di Bompas per una festosa Vélodyssée.

Animazione gratuita, bancarelle, camioncini e mercato delle biciclette sul posto. Iscrizione obbligatoria!

Espanol :

???? Todo en bici Sábado 20 de septiembre de 2025

Salida a las 8.15 h frente al ayuntamiento de Tautavel (Place de la République) hacia el Parc des Sports de Bompas para una Vélodyssée festiva.

Animación gratuita, puestos, food trucks y mercado de bicicletas in situ. Inscripción obligatoria

L’événement TOUS À VÉLO, FAMILIAL, FESTIF Tautavel a été mis à jour le 2025-09-10 par BIT DE TAUTAVEL