TOUS À VÉLO, FAMILIAL, FESTIF Mairie Torreilles
samedi 19 septembre 2026 · Mairie · Torreilles
Informations pratiques
Torreilles
TOUS À VÉLO, FAMILIAL, FESTIF
Mairie 1 Avenue de la Méditerranée Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:05:00
fin : 2026-09-19 13:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Que vous soyez cycliste du dimanche ou amateur de kilomètres, on vous attend nombreux pour partager ce beau moment ensemble !
Un évènement sportif et festif à l’occasion de la Semaine européenne de la Mobilité !
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Mairie 1 Avenue de la Méditerranée Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 08 60 00
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English :
Whether you’re a Sunday cyclist or a mileage enthusiast, we look forward to seeing you there to share this great moment together!
A sporting and festive event to mark European Mobility Week!
L’événement TOUS À VÉLO, FAMILIAL, FESTIF Torreilles a été mis à jour le 2026-09-10 par BIT DE TORREILLES
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