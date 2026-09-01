TOUS À VÉLO, FAMILIAL, FESTIF Mairie Torreilles

Informations pratiques

Torreilles

TOUS À VÉLO, FAMILIAL, FESTIF

Mairie 1 Avenue de la Méditerranée Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:05:00

fin : 2026-09-19 13:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Que vous soyez cycliste du dimanche ou amateur de kilomètres, on vous attend nombreux pour partager ce beau moment ensemble !

Un évènement sportif et festif à l’occasion de la Semaine européenne de la Mobilité !

.

Mairie 1 Avenue de la Méditerranée Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 08 60 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Whether you’re a Sunday cyclist or a mileage enthusiast, we look forward to seeing you there to share this great moment together!

A sporting and festive event to mark European Mobility Week!

L’événement TOUS À VÉLO, FAMILIAL, FESTIF Torreilles a été mis à jour le 2026-09-10 par BIT DE TORREILLES