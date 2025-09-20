TOUS À VELO, FAMILIAL, FESTIF Villelongue-de-la-Salanque

TOUS À VELO, FAMILIAL, FESTIF Villelongue-de-la-Salanque samedi 20 septembre 2025.

TOUS À VELO, FAMILIAL, FESTIF

22 Avenue du Littoral Villelongue-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales

Début : 2025-09-20 11:15:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Partez en direction de Bompas à la découverte de nos pistes cyclables et faites du vélo votre moyen de locomotion. Rendez-vous à 11H15 de la Mairie.

22 Avenue du Littoral Villelongue-de-la-Salanque 66410 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 73 95 95

English :

Set off towards Bompas to discover our cycle paths and make cycling your means of transport. Meet at 11:15 a.m. at the town hall.

German :

Machen Sie sich auf den Weg nach Bompas, um unsere Radwege zu entdecken und das Fahrrad zu Ihrem Fortbewegungsmittel zu machen. Treffpunkt: 11:15 Uhr am Rathaus.

Italiano :

Partite alla volta di Bompas per scoprire le nostre piste ciclabili e fare della bicicletta il vostro mezzo di trasporto. Appuntamento alle 11.15 presso il Municipio.

Espanol :

Salga hacia Bompas para descubrir nuestros carriles bici y hacer de la bicicleta su medio de transporte. Cita a las 11.15 h en el Ayuntamiento.

