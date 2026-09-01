Informations pratiques

Villeneuve-de-la-Raho

TOUS À VELO, FAMILIAL, FESTIF

Avenue du Roussillon Villeneuve-de-la-Raho Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:35:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Objectif ? Rallier la ville de Toulouges à vélo. Alors, prêts à pédaler ? L’occasion de bouger ensemble, en douceur et dans la bonne humeur ! Rendez-vous à 10h35 parking groupe scolaire

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Avenue du Roussillon Villeneuve-de-la-Raho 66180 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 55 91 05

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English :

The goal? To get the town of Toulouges cycling. So, ready to pedal? It’s a chance to get moving together, at a leisurely pace and in good spirits! Meet at 10:35 a.m. in the school complex parking lot.

L’événement TOUS À VELO, FAMILIAL, FESTIF Villeneuve-de-la-Raho a été mis à jour le 2026-09-04 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME