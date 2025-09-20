TOUS À VELO, FAMILIAL, FESTIF Villeneuve-la-Rivière
Avenue du Canigou Villeneuve-la-Rivière Pyrénées-Orientales
Début : 2025-09-20 10:20:00
2025-09-20
Partez en direction de Bompas à la découverte de nos pistes cyclables et faites du vélo votre moyen de locomotion. Rendez-vous à 10H20 devant la Mairie.
Avenue du Canigou Villeneuve-la-Rivière 66610 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 92 82 00
English :
Head for Bompas to discover our cycle paths and make cycling your means of transport. Meet at 10.20 a.m. in front of the town hall.
German :
Machen Sie sich auf den Weg nach Bompas, um unsere Radwege zu entdecken und das Fahrrad zu Ihrem Fortbewegungsmittel zu machen. Treffpunkt: 10:20 Uhr vor dem Rathaus.
Italiano :
Partite in direzione di Bompas per scoprire le nostre piste ciclabili e fare della bicicletta il vostro mezzo di trasporto. Appuntamento alle 10.20 davanti al municipio.
Espanol :
Salga en dirección a Bompas para descubrir nuestros carriles bici y hacer de la bicicleta su medio de transporte. Cita a las 10.20 h delante del ayuntamiento.
