TOUS À VELO, FAMILIAL, FESTIF Vingrau samedi 20 septembre 2025.
5 Place de la République Vingrau Pyrénées-Orientales
Début : 2025-09-20 07:55:00
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Rendez-vous à 7h55 à la Mairie de Vingrau. Prévoir pique-nique tiré du sac.
5 Place de la République Vingrau 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 40 73
English :
Meet at 7.55am at Vingrau town hall. Bring your own picnic.
German :
Treffpunkt um 7:55 Uhr am Rathaus von Vingrau. Picknick aus dem Rucksack mitbringen.
Italiano :
Ritrovo alle 7.55 presso il municipio di Vingrau. Portare il pranzo al sacco.
Espanol :
Encuentro a las 7.55 en el ayuntamiento de Vingrau. Llevar almuerzo para llevar.
