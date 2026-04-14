Tous à vélo, par toutatis !, St-Paul-Lés-Durance, Saint-Paul-lès-Durance

Tous à vélo, par toutatis ! Dimanche 24 mai, 10h00 St-Paul-Lés-Durance Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-24T10:00:00+02:00 – 2026-05-24T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-24T10:00:00+02:00 – 2026-05-24T17:00:00+02:00

Des balades tous niveaux sont organisées le dimanche 24 mai.

Une première balade accessible à tous permettra de découvrir le patrimoine du village, qui vous sera commenté. Durée : 1 h 30.

Une autre balade est destinée aux plus courageux ! Parcourez la colline à travers des passages méconnus ; attention, ce parcours est destiné aux sportifs tout-terrain.

Les deux balades se rejoignent en fin de parcours afin de découvrir les abords de la Durance.

St-Paul-Lés-Durance ST PAUL LES DURANCE Saint-Paul-lès-Durance 13115 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Mai à vélo sous le thème des Gaulois ! Une journée axée autour de la nature, des balades et de la découverte du patrimoine. Le tout à vélo, afin de promouvoir ce moyen de locomotion.