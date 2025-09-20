Tous à vélo Parc du Colosse Saint-André

0692 25 15 43

La Ville de Saint-André et son service des sports vous donnent rendez-vous pour la 2ᵉ édition de Tous à Vélo, le samedi 20 septembre de 8h à 12h.

Cet événement s’inscrit dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et propose un parcours cycliste unique, ponctué de découvertes culturelles et gustatives.

Programme de la matinée

7h30 – 8h15 : Accueil des participants

8h30 : Départ – Parc du Colosse

9h00 : Domaine Bois Rouge → Présentation du site sucrier retraçant l’histoire de la canne à sucre, de son arrivée à la sucrerie jusqu’à sa transformation en rhum à la distillerie.

Dégustation : Délice de canne à la vanille et Sirop La Cuite.

10h00 : Maison Martin Valliamé – Remise du chèque Loto du Patrimoine

10h45 : Médiathèque Champ Borne / Ruines de l’Église Saint-Nicolas (Ravitaillement)

11h30 : Temple du Colosse / Cheminée du Colosse

12h00 : Arrivée – Parc du Colosse → Questionnaire culturel, tirage au sort et dégustation de gato lontan & jus de canne

Tout au long du parcours (environ 17 km), les participants seront accompagnés par un guide culturel qui mettra en lumière l’histoire et le patrimoine de Saint-André.

– Les participants seront ravitaillés en eau et fruits sur les points de ravitaillement.

– Des agents de la prévention routière ouvriront et fermeront le peloton.

