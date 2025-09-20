Tous à vélo Parc du Colosse Saint-André
Tous à vélo Parc du Colosse Saint-André samedi 20 septembre 2025.
Tous à vélo Samedi 20 septembre, 07h30 Parc du Colosse La Réunion
0692 25 15 43
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T05:30:00+ – 2025-09-20T10:+
Fin : 2025-09-20T05:30:00+ – 2025-09-20T10:+
La Ville de Saint-André et son service des sports vous donnent rendez-vous pour la 2ᵉ édition de Tous à Vélo, le samedi 20 septembre de 8h à 12h.
Cet événement s’inscrit dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et propose un parcours cycliste unique, ponctué de découvertes culturelles et gustatives.
Programme de la matinée
7h30 – 8h15 : Accueil des participants
8h30 : Départ – Parc du Colosse
9h00 : Domaine Bois Rouge → Présentation du site sucrier retraçant l’histoire de la canne à sucre, de son arrivée à la sucrerie jusqu’à sa transformation en rhum à la distillerie.
Dégustation : Délice de canne à la vanille et Sirop La Cuite.
10h00 : Maison Martin Valliamé – Remise du chèque Loto du Patrimoine
10h45 : Médiathèque Champ Borne / Ruines de l’Église Saint-Nicolas (Ravitaillement)
11h30 : Temple du Colosse / Cheminée du Colosse
12h00 : Arrivée – Parc du Colosse → Questionnaire culturel, tirage au sort et dégustation de gato lontan & jus de canne
Tout au long du parcours (environ 17 km), les participants seront accompagnés par un guide culturel qui mettra en lumière l’histoire et le patrimoine de Saint-André.
– Les participants seront ravitaillés en eau et fruits sur les points de ravitaillement.
– Des agents de la prévention routière ouvriront et fermeront le peloton.
Parc du Colosse 735 Rue de Cambuston, Saint-André 97440, La Réunion Saint-André 97440 La Réunion La Réunion [{« type »: « phone », « value »: « 0692 25 15 43 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0262 58 88 60 »}] Parc du Colosse
La Ville de Saint-André et son service des sports vous donnent rendez-vous pour la 2ᵉ édition de Tous à Vélo, le samedi 20 septembre de 8h à 12h.
saint-andre.re