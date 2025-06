Tous à Vélo ! Rue Aristide Briand Pré-en-Pail-Saint-Samson 2 juillet 2025 19:00

Mayenne

Tous à Vélo ! Rue Aristide Briand Espace Leson Pré-en-Pail-Saint-Samson Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-02 19:00:00

fin : 2025-07-02

Date(s) :

2025-07-02

2025-07-09

2025-07-16

2025-07-23

2025-07-30

2025-08-06

2025-08-13

2025-08-20

2025-08-27

Tous à vélo, promenade conviviale ouverte à tous au départ de Pré-en-Pail-Saint-Samson

Les Cyclos des Avaloirs organisent leurs balades d’été durant les mois de juillet et août. Ouvertes à tous, chaque mercredi soir, elles sont devenues au fil des ans un rendez-vous incontournable des adeptes de la petite reine « version promenade conviviale ».

Rendez-vous Espace Leson à 19h avec votre vélo et votre bonne humeur ! .

Rue Aristide Briand Espace Leson

Pré-en-Pail-Saint-Samson 53140 Mayenne Pays de la Loire

English :

Tous à vélo, a friendly ride open to all, departing from Pré-en-Pail-Saint-Samson

German :

Alle auf dem Fahrrad, geselliger Ausflug für alle ab Pré-en-Pail-Saint-Samson

Italiano :

Tous à vélo, una pedalata amichevole aperta a tutti, con partenza da Pré-en-Pail-Saint-Samson

Espanol :

Tous à vélo, un paseo amistoso abierto a todos, con salida de Pré-en-Pail-Saint-Samson

L’événement Tous à Vélo ! Pré-en-Pail-Saint-Samson a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de Tourisme du Mont des Avaloirs