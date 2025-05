Tous à vélo – Saint-Jean-de-Luz, 18 mai 2025 14:00, Saint-Jean-de-Luz.

Point d’orgue de « Mai à vélo , un après-midi dédie à la petite reine est organisé avec des activités pour tous les publics une piste d’éducation routière, des ateliers de maniabilité et de maîtrise du vélo, un stand d’information sur les aménagements cyclables de la ville, des vidéos et une exposition autour du vélo et de la mobilité, une exposition de vélos avec l’Atelier Bizikleta, un troc-vélo solidaire avec Sagardian, une exposition de vélos avec Pony, une exposition d’éducation routière, une service de livraison à vélo et d’autres partenaires… .

Place Foch

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 51 61 71 contact@saintjeandeluz.fr

