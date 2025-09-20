TOUS À VÉLO,FAMILIAL,FESTIF Sainte-Marie-la-Mer
TOUS À VÉLO,FAMILIAL,FESTIF Sainte-Marie-la-Mer samedi 20 septembre 2025.
TOUS À VÉLO,FAMILIAL,FESTIF
Place de la Mairie Sainte-Marie-la-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 11:00:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Dans le cadre de la Semaine européenne de la Mobilité, la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, en partenariat avec ses communes membres, organise l’événement Tous à vélo , une sortie conviviale et festive ouverte à tous, y compris aux familles.
Place de la Mairie Sainte-Marie-la-Mer 66470 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 80 14 00
English :
As part of European Mobility Week, the Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, in partnership with its member communes, is organizing the « Tous à vélo » event, a friendly, festive outing open to all, including families.
German :
Im Rahmen der Europäischen Woche der Mobilität organisiert die Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole in Partnerschaft mit ihren Mitgliedsgemeinden die Veranstaltung « Tous à vélo », einen geselligen und festlichen Ausflug für alle, auch für Familien.
Italiano :
Nell’ambito della Settimana europea della mobilità, la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, in collaborazione con i suoi comuni membri, organizza l’evento « Tous à vélo », un’uscita amichevole e festosa aperta a tutti, comprese le famiglie.
Espanol :
En el marco de la Semana Europea de la Movilidad, la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole organiza, en colaboración con los municipios que la componen, el evento « Tous à vélo », un paseo festivo y amistoso abierto a todos, incluidas las familias.
L’événement TOUS À VÉLO,FAMILIAL,FESTIF Sainte-Marie-la-Mer a été mis à jour le 2025-09-11 par BIT DE SAINTE MARIE LA MER