Tous à vos chaussures Le Meux

Tous à vos chaussures Le Meux dimanche 14 septembre 2025.

Tous à vos chaussures

Rue de la République Le Meux Oise

Début : 2025-09-14 08:45:00

fin : 2025-09-14

2025-09-14

2 randonnées 4 et 8 km, suivies d’un moment convivial autour d’un verre de l’amitié.

Organisées par le Comité des fêtes. .

Rue de la République Le Meux 60880 Oise Hauts-de-France +33 6 77 33 83 03 florence.blanc2@wanadoo.fr

