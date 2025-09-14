Tous à vos chaussures Le Meux
Tous à vos chaussures Le Meux dimanche 14 septembre 2025.
Tous à vos chaussures
Rue de la République Le Meux Oise
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14 08:45:00
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-14
2 randonnées 4 et 8 km, suivies d’un moment convivial autour d’un verre de l’amitié.
Organisées par le Comité des fêtes. .
Rue de la République Le Meux 60880 Oise Hauts-de-France +33 6 77 33 83 03 florence.blanc2@wanadoo.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Tous à vos chaussures Le Meux a été mis à jour le 2025-08-27 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme