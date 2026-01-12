Tous à vos jaspages ! Nérac
Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne
Un atelier ludique et créatif pour embellir la tranche de votre livre préféré grâce au dessin et à la couleur. Une animation originale proposée par Emmanuelle Enfrin de Ellestmanuelle pour personnaliser ses ouvrages et découvrir une technique artistique peu connue.
Durée 2h. Sur réservation. .
Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 55 adulte@ville-nerac.fr
