Tous à vos jaspages !

Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Un atelier ludique et créatif pour embellir la tranche de votre livre préféré grâce au dessin et à la couleur. Une animation originale proposée par Emmanuelle Enfrin de Ellestmanuelle pour personnaliser ses ouvrages et découvrir une technique artistique peu connue.

Durée 2h. Sur réservation. .

Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 55 adulte@ville-nerac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tous à vos jaspages !

L’événement Tous à vos jaspages ! Nérac a été mis à jour le 2026-01-10 par OT de l’Albret