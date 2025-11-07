Tous à vos lampions École Courbet La Madeleine La Madeleine

Tous à vos lampions Vendredi 7 novembre, 18h00 École Courbet La Madeleine Nord

Début : 2025-11-07T18:00:00 – 2025-11-07T20:00:00

Fin : 2025-11-07T18:00:00 – 2025-11-07T20:00:00

Sortie vespérale dans le quartier de Berkem pour une pratique renouvelée d’une coutume traditionnelle des quartiers industriels de la métropole lilloise : les allumoirs.

Mise en valeur des cheminées d’usine dont il reste 2 exemplaires dans le quartier et moment partagé entre enfants, parents, enseignants, musiciens et bénévoles.

Départ de l’école Courbet (Square de la Victoire) et arrivée à la Chaufferie Huet (rue du Pré Catelan).

École Courbet La Madeleine Square de La Victoire La Madeleine La Madeleine 59110 Nord Hauts-de-France

Pour la 17ème année consécutive, l’association Berkem Label organise « Tous à vos lampions » dans le cadre de Fiesta. lille3000 fiesta

Ville de La Madeleine