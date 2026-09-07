Tous à vos pinceaux Faïencerie Saint-Pair-sur-Mer

Informations pratiques

Saint-Pair-sur-Mer

Tous à vos pinceaux

Faïencerie 325 Rue du Golf Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03 12:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Dand le cadre des journées nationales des artistes, la Faïencerie propose de vous faire découvrirez en famille la magie des couleurs.

Avec un pinceau, vous aurez toute la palette à votre disposition pour décorer un objet en faïence que vous viendrez récupérer après émaillage et cuisson. A l’issue de l’atelier, une visite de la Faïencerie sera proposée pour découvrir toutes les étapes de création d’une pièce.

Réservation obligatoire : contact@faienceriedelabaie.fr .

Faïencerie 325 Rue du Golf Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 50 61 58 contact@faienceriedelabaie.fr

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English : Tous à vos pinceaux

L’événement Tous à vos pinceaux Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Granville Terre et Mer