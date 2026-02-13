Tous aidants ! Soutenir sans s’oublier, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Tous aidants ! Soutenir sans s’oublier Samedi 21 mars, 15h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Fabrique du citoyen #11Notre santé mentale

Table ronde Tous aidants ! Soutenir sans s’oublier

Ils souffrent mentalement d’aider ceux qui souffrent de maladie mentale. Ils peuvent se retrouver isolés, épuisés…

Avec :

Olivier Frézet, directeur du Développement du Pôle Action Sociale et Formation à la Maison de santé bagatelle

Jean-Luc Pouthiers, délégué départemental Unafam 33

Julia Dulor, Coordinatrice aidants, au Comptoir des aidants

Une aidante : Maeva

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Table ronde sur l’épuisement mental des aidants La Fabrique du Citoyen

