Tous aidants ! Soutenir sans s’oublier, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux
Tous aidants ! Soutenir sans s’oublier, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux samedi 21 mars 2026.
Tous aidants ! Soutenir sans s’oublier Samedi 21 mars, 15h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-21T15:00:00+01:00 – 2026-03-21T17:00:00+01:00
Fin : 2026-03-21T15:00:00+01:00 – 2026-03-21T17:00:00+01:00
Fabrique du citoyen #11Notre santé mentale
Table ronde Tous aidants ! Soutenir sans s’oublier
Ils souffrent mentalement d’aider ceux qui souffrent de maladie mentale. Ils peuvent se retrouver isolés, épuisés…
Avec :
Olivier Frézet, directeur du Développement du Pôle Action Sociale et Formation à la Maison de santé bagatelle
Jean-Luc Pouthiers, délégué départemental Unafam 33
Julia Dulor, Coordinatrice aidants, au Comptoir des aidants
Une aidante : Maeva
Entrée libre
Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Table ronde sur l’épuisement mental des aidants La Fabrique du Citoyen
Pixabay/StockSnap