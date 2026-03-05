Tous au Carnaval Saint-Macaire

Tous au Carnaval

Les mémés griottes seront de sortie dans le village le vendredi 27 mars, et les victuailles récoltées seront partagées au repas de village du lendemain midi.

Le défilé de Carnaval et les nombreuses animations se dérouleront le samedi 28

mars après-midi.

Comme les années passées, chaque quartier ou groupe amical est invité à

faire son char et ses déguisements, avec comme thème en 2026 Rêves ou cauchemars

Cette année, ce sera le retour du concours du meilleur déguisement… alors à vous de jouer ! .

Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 52 75 42 carnaval.saint.macaire@gmail.com

