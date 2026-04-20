Tous au château Freudeneck Wangenbourg-Engenthal
Tous au château Freudeneck Wangenbourg-Engenthal vendredi 1 mai 2026.
Wangenbourg-Engenthal
Tous au château Freudeneck
Wangenbourg-Engenthal Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Le 1er mai, c’est Tous au château!
Alors retrouvez nous au Chateau Freudeneck pour une journée au cœur de ses ruines chargées d’histoire!
Au programme
• Visites guidées tout au long de la journée
• Découverte de notre tout nouveau panneau d’informations dans la cour
• Admirez nos maçons à l’œuvre
• Boissons et petites douceurs pour une pause gourmande
Rendez-vous le 1er mai, nous vous y attendons nombreux ! 0 .
Wangenbourg-Engenthal 67710 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 28 48 15 maderic.waldhof@gmail.com
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English :
L’événement Tous au château Freudeneck Wangenbourg-Engenthal a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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