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Tous au château Freudeneck Wangenbourg-Engenthal

Tous au château Freudeneck Wangenbourg-Engenthal vendredi 1 mai 2026.

Ville : 67710 Wangenbourg-Engenthal

Département : Bas-Rhin

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Tarif : 0

Wangenbourg-Engenthal

Tous au château Freudeneck

Wangenbourg-Engenthal Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-01
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

Le 1er mai, c’est Tous au château!
Alors retrouvez nous au Chateau Freudeneck pour une journée au cœur de ses ruines chargées d’histoire!

 Au programme
• Visites guidées tout au long de la journée
• Découverte de notre tout nouveau panneau d’informations dans la cour
• Admirez nos maçons à l’œuvre
• Boissons et petites douceurs pour une pause gourmande

Rendez-vous le 1er mai, nous vous y attendons nombreux ! 0  .

Wangenbourg-Engenthal 67710 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 28 48 15  maderic.waldhof@gmail.com

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English :

L’événement Tous au château Freudeneck Wangenbourg-Engenthal a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

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