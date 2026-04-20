Wangenbourg-Engenthal

Tous au château Freudeneck

Wangenbourg-Engenthal Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Le 1er mai, c’est Tous au château!

Alors retrouvez nous au Chateau Freudeneck pour une journée au cœur de ses ruines chargées d’histoire!

Au programme

• Visites guidées tout au long de la journée

• Découverte de notre tout nouveau panneau d’informations dans la cour

• Admirez nos maçons à l’œuvre

• Boissons et petites douceurs pour une pause gourmande

Rendez-vous le 1er mai, nous vous y attendons nombreux ! 0 .

Wangenbourg-Engenthal 67710 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 28 48 15 maderic.waldhof@gmail.com

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English :

L’événement Tous au château Freudeneck Wangenbourg-Engenthal a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble