Tous au château – Le Voyage en Hiver Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 15:00 – 17:00

Gratuit : oui Entrée libre En accès libre, dans la limite des places disponibles, pour les concerts dans le bâtiment des expositions.Après acquittement du droit d’entrée, pour les interventions musicales dans le parcours du musée d’histoire de Nantes. Tout public

Les petites voix du cursus « Voix » du Conservatoire de Nantes et de la Pré-Maîtrise de la Cathédrale de Nantes offrent une promenade variée et lumineuse sur le thème de l’hiver et de Noël. Des chants traditionnels au répertoire sacré et classique, en passant par les berceuses et les musiques du monde, les voix claires et joyeuses des enfants s’inviteront tour à tour dans la cour, les salles et les recoins du château, reliant ainsi histoire et musique, architecture et acoustique, objets patrimoniaux et contes merveilleux. Pré-Maîtrise de la Cathédrale de Nantes – Laure Steinmetz, cheffe de chœur Petites voix du Conservatoire de Nantes – Léonor Leprêtre, cheffe de chœur. M.Durand, piano, viole, organetto Découvrez le programme complet du Voyage en Hiver

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

