Tous au ciné Espace Vie Locale Saint-Aignan de Grand Lieu
Tous au ciné Espace Vie Locale Saint-Aignan de Grand Lieu mercredi 22 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-22 15:00 –
Gratuit : oui Réservation au 02 40 26 44 55 ou par mail mediatheque@sagl.fr En famille, Jeune Public, Adulte
TOUS AU CINÉMercredi 22 avril à 15h La médiathèque propose une séance de cinéma à destination des familles pour profiter d’un moment de détente tout en mettant en avant la richesse et la variété des films d’animation et des documentaires jeunesses. La salle Paul Pouvreau, de l’Espace Vie Locale, avec ses gradins et son écran géant, vous plonge instantanément dans l’univers cinématographique.Film d’animation communiqué lors de votre inscription.____________________________________________________ INFORMATIONS PRATIQUESMercredi 22 avril à 15hJeune public à partir de 4 ansGratuit | Réservation conseillée au 02 40 26 44 55 ou par mail à mailto:mediatheque@sagl.frmediatheque@sagl.frEspace Vie Locale, salle Paul Pouvreau
Espace Vie Locale Saint-Aignan de Grand Lieu 44860
02 40 26 44 71 http://www.saint-aignan-grandlieu.fr evl@sagl.fr
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