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Tous au ciné, Espace Vie Locale, Saint-Aignan-Grandlieu

Tous au ciné, Espace Vie Locale, Saint-Aignan-Grandlieu

Tous au ciné, Espace Vie Locale, Saint-Aignan-Grandlieu mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Espace Vie Locale

Adresse : 41 Rue des Frères Rousseau, Saint-Aignan de Grand Lieu

Ville : 44860 Saint-Aignan-Grandlieu

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Tarif : Réservation au 02 40 26 44 55 ou par mail mediatheque@sagl.fr

Tous au ciné Mercredi 22 avril, 15h00 Espace Vie Locale Loire-Atlantique

Réservation au 02 40 26 44 55 ou par mail mediatheque@sagl.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T15:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-22T15:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:30:00+02:00

TOUS AU CINÉ

Mercredi 22 avril à 15h

La médiathèque propose une séance de cinéma à destination des familles pour profiter d’un moment de détente tout en mettant en avant la richesse et la variété des films d’animation et des documentaires jeunesses. La salle Paul Pouvreau, de l’Espace Vie Locale, avec ses gradins et son écran géant, vous plonge instantanément dans l’univers cinématographique.
Film d’animation communiqué lors de votre inscription.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Espace Vie Locale 41 Rue des Frères Rousseau, Saint-Aignan de Grand Lieu Saint-Aignan-Grandlieu 44860 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « mailto:%5Bmediatheque@sagl.fr%5D(mailto:mediatheque@sagl.fr) »}, {« link »: « mailto:mediatheque@sagl.fr »}]
La médiathèque propose une séance de cinéma à destination des familles pour profiter d’un moment de détente et mettre en avant la richesse des films d’animation et des documentaires jeunesses. séance cinéma cinéma enfance

Saint-Aignan de Grand Lieu

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