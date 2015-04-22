Tous au ciné, Espace Vie Locale, Saint-Aignan-Grandlieu
Tous au ciné, Espace Vie Locale, Saint-Aignan-Grandlieu mercredi 22 avril 2026.
Tous au ciné Mercredi 22 avril, 15h00 Espace Vie Locale Loire-Atlantique
Réservation au 02 40 26 44 55 ou par mail mediatheque@sagl.fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T15:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-22T15:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:30:00+02:00
TOUS AU CINÉ
Mercredi 22 avril à 15h
La médiathèque propose une séance de cinéma à destination des familles pour profiter d’un moment de détente tout en mettant en avant la richesse et la variété des films d’animation et des documentaires jeunesses. La salle Paul Pouvreau, de l’Espace Vie Locale, avec ses gradins et son écran géant, vous plonge instantanément dans l’univers cinématographique.
Film d’animation communiqué lors de votre inscription.
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INFORMATIONS PRATIQUES
- Mercredi 22 avril à 15h
- Jeune public à partir de 4 ans
- Gratuit | Réservation conseillée au 02 40 26 44 55 ou par mail à mailto:mediatheque@sagl.frmediatheque@sagl.fr
- Espace Vie Locale, salle Paul Pouvreau
Espace Vie Locale 41 Rue des Frères Rousseau, Saint-Aignan de Grand Lieu Saint-Aignan-Grandlieu 44860 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « mailto:%5Bmediatheque@sagl.fr%5D(mailto:mediatheque@sagl.fr) »}, {« link »: « mailto:mediatheque@sagl.fr »}]
La médiathèque propose une séance de cinéma à destination des familles pour profiter d’un moment de détente et mettre en avant la richesse des films d’animation et des documentaires jeunesses. séance cinéma cinéma enfance
Saint-Aignan de Grand Lieu