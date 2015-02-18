Tous au ciné spécial libellules, Espace Vie Locale, Saint-Aignan-Grandlieu

Tous au ciné spécial libellules Mercredi 18 février, 15h00 Espace Vie Locale Loire-Atlantique

Réservation au 02 40 26 44 55 ou par mail mediatheque@sagl.fr

TOUS AU CINÉ

Mercredi 18 février à 15h

La médiathèque propose une séance de cinéma à destination des familles pour profiter d’un moment de détente tout en mettant en avant la richesse et la variété des films d’animation et des documentaires jeunesses. La salle Paul Pouvreau, de l’Espace Vie Locale, avec ses gradins et son écran géant, vous plonge instantanément dans l’univers cinématographique.

Film d’animation communiqué lors de votre inscription.

INFORMATIONS PRATIQUES

Jeune public à partir de 4 ans

Gratuit | Réservation au 02 40 26 44 55 ou par mail à mediatheque@sagl.fr

Espace Vie Locale, salle Paul Pouvreau

Espace Vie Locale 41 Rue des Frères Rousseau, Saint-Aignan de Grand Lieu Saint-Aignan-Grandlieu 44860 Loire-Atlantique Pays de la Loire

