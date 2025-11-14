Tous au ciné : une séance de cinéma pour tous sur le thème de Noël Espace Vie Locale Saint-Aignan de Grand Lieu

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-17 15:00 –

TOUS AU CINÉMercredi 17 décembre à 15h La médiathèque propose une séance de cinéma à destination des familles pour profiter d’un moment de détente tout en mettant en avant la richesse et la variété des films d’animation et des documentaires jeunesses. La salle Paul Pouvreau, de l’Espace Vie Locale, avec ses gradins et son écran géant, vous plonge instantanément dans l’univers cinématographique.Film d’animation communiqué lors de votre inscription. Thème de la séance : Noël ____________________________________________________ INFORMATIONS PRATIQUESMercredi 17 décembre à 15hJeune public à partir de 4 ansGratuit | Réservation au 02 40 26 44 55 ou par mail à mediatheque@sagl.frEspace Vie Locale, salle Paul Pouvreau

Espace Vie Locale Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 26 44 71 http://www.saint-aignan-grandlieu.fr evl@sagl.fr