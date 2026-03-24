Tous au ciné ! Vice-Versa 2 Aixe-sur-Vienne
Tous au ciné ! Vice-Versa 2 Aixe-sur-Vienne vendredi 3 avril 2026.
Tous au ciné ! Vice-Versa 2
Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : – – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Fraichement diplômée, Riley est désormais une adolescente, ce qui n’est pas sans déclencher un chamboulement majeur au sein du quartier général qui doit faire face à quelque chose d’inattendu l’arrivée de nouvelles émotions ! Joie, Tristesse, Colère, Peur et Dégoût qui ont longtemps fonctionné avec succès ne savent pas trop comment réagir lorsqu’Anxiété débarque. Et il semble qu’elle ne soit pas la seule…
Copyright The Walt Disney Compagny.
Durée du film: 1h35.
A partir de 6 ans. .
Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 70 77 00
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English : Tous au ciné ! Vice-Versa 2
L’événement Tous au ciné ! Vice-Versa 2 Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Val de Vienne
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