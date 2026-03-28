Tous au compost ! 13 éd. Compost en fête, animations ludiques Rue Louis Périssol Saorge

Tous au compost ! 13 éd. Compost en fête, animations ludiques

Rue Louis Périssol Chapelle Saint-Claude des Pénitents noirs Saorge Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 15:00:00

fin : 2026-04-08 18:00:00

Date(s) :

2026-04-08

Compost en fête pour sa 13e édition la médiathèque de Saorge vous propose animations ludiques et solutions pour tous ! Jeux interactifs et conférences apprenez en vous amusant !

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Rue Louis Périssol Chapelle Saint-Claude des Pénitents noirs Saorge 06540 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 70 44 43 04

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English : Everyone to compost! 13th ed.: Compost en fête, fun activities

Compost en fête for its 13th edition: the Saorge multimedia library offers fun activities and solutions for all! Interactive games and conferences: have fun learning!

L’événement Tous au compost ! 13 éd. Compost en fête, animations ludiques Saorge a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles