Tous au compost ! 13 éd. Compost en fête, animations ludiques Rue Louis Périssol Saorge
Tous au compost ! 13 éd. Compost en fête, animations ludiques Rue Louis Périssol Saorge mercredi 8 avril 2026.
Tous au compost ! 13 éd. Compost en fête, animations ludiques
Rue Louis Périssol Chapelle Saint-Claude des Pénitents noirs Saorge Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 15:00:00
fin : 2026-04-08 18:00:00
Date(s) :
2026-04-08
Compost en fête pour sa 13e édition la médiathèque de Saorge vous propose animations ludiques et solutions pour tous ! Jeux interactifs et conférences apprenez en vous amusant !
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Rue Louis Périssol Chapelle Saint-Claude des Pénitents noirs Saorge 06540 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 70 44 43 04
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English : Everyone to compost! 13th ed.: Compost en fête, fun activities
Compost en fête for its 13th edition: the Saorge multimedia library offers fun activities and solutions for all! Interactive games and conferences: have fun learning!
L’événement Tous au compost ! 13 éd. Compost en fête, animations ludiques Saorge a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles
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