Tous au compost 13ème édition Mail de l’église Argelès-Gazost
Tous au compost 13ème édition Mail de l’église Argelès-Gazost mercredi 1 avril 2026.
Tous au compost 13ème édition
Mail de l’église ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 09:00:00
fin : 2026-04-01 12:00:00
Date(s) :
2026-04-01
Ateliers compostage.
Jeux, informations.
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Mail de l’église ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 55 18
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English :
Composting workshops.
Games, information.
L’événement Tous au compost 13ème édition Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-03-24 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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