Tous au compost 2026 ! Symphony du Vivant Lautrec
Tous au compost 2026 ! Symphony du Vivant Lautrec samedi 28 mars 2026.
Tous au compost 2026 !
Symphony du Vivant 8 rue du Saint Esprit Lautrec Tarn
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-04-12 17:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Compost-pas compost… Tous au Compost ! est un événement national annuel, organisé par le Réseau Compost Citoyen.
.
Symphony du Vivant 8 rue du Saint Esprit Lautrec 81440 Tarn Occitanie +33 6 07 12 23 91 symphony.du.vivant.lautrec@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Compost-not compost… Tous au Compost! is an annual national event organized by Réseau Compost Citoyen.
L’événement Tous au compost 2026 ! Lautrec a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de tourisme du Lautrecois Pays d’Agout