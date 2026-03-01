Tous au Compost (Actions en Haute-Saintonge) stade parking du Charlies Café Montendre

Tous au Compost (Actions en Haute-Saintonge)

stade parking du Charlies Café la taulette Montendre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-28 09:00:00

fin : 2026-04-12 17:30:00

Date(s) :

2026-03-28

La Communauté des Communes de Haute-Saintonge vous invite à des évènements autour du compostage, distribution de composteur-bioseau dans les déchetteries du territoire ainsi que des opérations et déambulations pour faire connaître le compostage.

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stade parking du Charlies Café la taulette Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 12 11 contact@haute-saintonge.org

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English :

The Communauté des Communes de Haute-Saintonge invites you to take part in a series of composting events, including the distribution of composter-bioseau containers at local waste collection centers, as well as operations and walks to promote composting.

L’événement Tous au Compost (Actions en Haute-Saintonge) Montendre a été mis à jour le 2026-03-24 par CDC de Haute Saintonge