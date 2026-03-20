Tous au compost EVS Le Foirail Bouglon

Tous au compost 57 Route de la Métairie Bouglon 2026-03-27

Tous au compost EVS Le Foirail Bouglon vendredi 27 mars 2026.

Tous au compost

EVS Le Foirail 57 Route de la Métairie Bouglon Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27

Date(s) :
2026-03-27

Quinzaine nationale du compostage de proximité. 13° édition
Transformez vos restes alimentaires en ressource en découvrant un projet de compostage partagé.
Une soirée conviviale et interactive pour réfléchir ensemble à la création d’un site de compostage partagé à Bouglon. Venez explorer le projet et mettre votre grain de compost dans l’aventure.
Suivi d’une auberge espagnole.   .

EVS Le Foirail 57 Route de la Métairie Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 65 60  biodechets@3clg.fr

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English : Tous au compost

L’événement Tous au compost Bouglon a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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