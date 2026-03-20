Tous au compost EVS Le Foirail Bouglon
Tous au compost EVS Le Foirail Bouglon vendredi 27 mars 2026.
Tous au compost
EVS Le Foirail 57 Route de la Métairie Bouglon Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Quinzaine nationale du compostage de proximité. 13° édition
Transformez vos restes alimentaires en ressource en découvrant un projet de compostage partagé.
Une soirée conviviale et interactive pour réfléchir ensemble à la création d’un site de compostage partagé à Bouglon. Venez explorer le projet et mettre votre grain de compost dans l’aventure.
Suivi d’une auberge espagnole. .
EVS Le Foirail 57 Route de la Métairie Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 65 60 biodechets@3clg.fr
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English : Tous au compost
L’événement Tous au compost Bouglon a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Coteaux et Landes de Gascogne